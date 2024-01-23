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22:34, 23 января 2024Спорт

Чешский клуб отменил матч со словацкой командой из-за ее игры с «Динамо»

Чешская «Славия» отменила матч со словацким «Слованом» из-за ее игры с «Динамо»

Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости

Чешская «Славия» отменила товарищеский матч со словацким «Слованом», который должен был пройти 4 февраля в Праге. Об этом сообщает Sportweb.

Причиной решения стал тот факт, что братиславская команда провела контрольную игру с московским «Динамо». Встреча прошла 23 января в катарской Дохе и завершилась победой бело-голубых со счетом 2:1.

В январе прошлого года датский «Вайле» отказался играть с московским ЦСКА. Тогда же еще одна команда, болгарский «Левски», передумала проводить матчи с «Уралом» и «Спартаком». В клубе отметили, что приняли такое решение под давлением общественности и болельщиков.

«Динамо» после 18 туров занимает третье место в Российской премьер-лиге (РПЛ). Чемпионат возобновится в марте.

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      Алексей Гусев
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