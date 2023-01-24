Датский клуб отказался от матча с ЦСКА

Датский клуб «Вайле» отказался от матча с ЦСКА из-за политического давления

Датский футбольный клуб «Вайле» отказался от проведения товарищеского матча с московским ЦСКА. Об этом сообщает «Чемпионат».

По информации источника, датчане приняли такое решение из-за политического давления на команду. Встреча должна была пройти 4 февраля в Турции, где российская команда проводит сборы. Сейчас на эту дату запланирована товарищеская игра армейцев против «Шкупи» из Северной Македонии.

20 января стало известно об отказе «Левски» играть с «Уралом». Болгарский клуб также не стал проводить матч с другой командой Российской премьер-лиги — московским «Спартаком». Болгары отметили, что приняли такое решение под давлением общественности и болельщиков.

28 февраля прошлого года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Отечественные команды не выступают в еврокубках, а сборная России потеряла возможность побороться за выход в финальную часть чемпионата мира-2022.