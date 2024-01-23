Испанский военкор Хавьер Эспиноза заявил, что ВСУ несут огромные потери

Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут огромные потери, а кладбища в украинских городах расширяются. Об этом в подкасте испанского издания El Mundo заявил его военный корреспондент Хавьер Эспиноза, побывавший на Украине. Его слова передает «ИноТВ».

Эспиноза назвал потери с украинской стороны огромными и очень серьезными. По словам военкора западного издания, в таких городах как Харьков, Днепропетровск и Запорожье он видел, что на кладбищах постоянно создают новые места для захоронений. «С каждым разом видно, как они расширяются и как ежедневно появляются десятки и десятки новых могил», — рассказал он.

Кроме того, как указал Эспиноза, на Украине уже допускают, что конфликт может затянуться на годы. По словам военкора, такое настроение разделяют во всех частях страны, где он побывал. «На востоке, в зонах, близких к фронту, и в самой столице начинают понимать, что былая надежда на прорыв линий и на возвращение всей территории в довольно короткий срок — говорилось даже о прошлом годе — не воплотится», — пояснил он.

Ранее британское издание Daily Star заявило, что неудачи контрнаступления ВСУ привели в растерянность президента страны Владимира Зеленского. Оно также привело мнение британского профессора Энтони Глиза, который счел, что в 2024 году может быть заключен мир на условиях президента России Владимира Путина.

Перед этим немецкое СМИ ZDF сообщило, что ВСУ оставляют территории, поскольку испытывают серьезную нехватку боеприпасов.