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15:13, 23 января 2024Интернет и СМИ

Западный военкор заявил о постоянно расширяющихся кладбищах на Украине

Испанский военкор Хавьер Эспиноза заявил, что ВСУ несут огромные потери

Фото: Thomas Peter / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут огромные потери, а кладбища в украинских городах расширяются. Об этом в подкасте испанского издания El Mundo заявил его военный корреспондент Хавьер Эспиноза, побывавший на Украине. Его слова передает «ИноТВ».

Эспиноза назвал потери с украинской стороны огромными и очень серьезными. По словам военкора западного издания, в таких городах как Харьков, Днепропетровск и Запорожье он видел, что на кладбищах постоянно создают новые места для захоронений. «С каждым разом видно, как они расширяются и как ежедневно появляются десятки и десятки новых могил», — рассказал он.

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Кроме того, как указал Эспиноза, на Украине уже допускают, что конфликт может затянуться на годы. По словам военкора, такое настроение разделяют во всех частях страны, где он побывал. «На востоке, в зонах, близких к фронту, и в самой столице начинают понимать, что былая надежда на прорыв линий и на возвращение всей территории в довольно короткий срок — говорилось даже о прошлом годе — не воплотится», — пояснил он.

Ранее британское издание Daily Star заявило, что неудачи контрнаступления ВСУ привели в растерянность президента страны Владимира Зеленского. Оно также привело мнение британского профессора Энтони Глиза, который счел, что в 2024 году может быть заключен мир на условиях президента России Владимира Путина.

Перед этим немецкое СМИ ZDF сообщило, что ВСУ оставляют территории, поскольку испытывают серьезную нехватку боеприпасов.

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      Олег Давыдов
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