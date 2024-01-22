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21:23, 22 января 2024Интернет и СМИ

На Западе указали на растерянность Зеленского после неудачного контрнаступления

Daily Star: неудачи контрнаступления ВСУ привели Зеленского в растерянность
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: President Of Ukraine / Globallookpress.com

Неудачи контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) привели в растерянность президента страны Владимира Зеленского, на это указало издание Daily Star.

«На фронте сложилась тупиковая ситуация, которая, скорее всего, будет сохраняться еще несколько месяцев. Такое положение вещей приводит Зеленского в растерянность», — отмечают авторы публикации.

В статье приводится мнение британского профессора Энтони Глиза о том, что вооруженное противостояние в медленном темпе продолжится на протяжении зимы. Западные страны при этом не предоставят Киеву существенной военной помощи.

Эксперт считает, что в 2024 году может быть заключен мир на условиях президента России Владимира Путина. По его словам, это «обернется катастрофой» для Запада.

Ранее верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что контрнаступление ВСУ не принесло желаемых результатов. Он призвал нарастить военные поставки Украине, которые должны «сопровождаться возрождением европейской оборонной промышленности».

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      Марина Совина
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