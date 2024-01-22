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17:11, 22 января 2024Мир

Боррель заявил об отсутствии желаемых результатов контрнаступления ВСУ

Боррель признал, что контрнаступление ВСУ не принесло желаемых результатов

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) не принесло желаемых результатов. Об этом верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель написал в колонке для испанской газеты El
País.

«Сегодня снова раздается молва о примирении, и мы снова слышим голоса, утверждающие, что победа Украины невозможна и что поддержка Запада не продлится долго», — отметил политик.

Боррель выразил несогласие с подобной точкой зрения и призвал нарастить военные поставки Украине, которые должны «сопровождаться возрождением европейской оборонной промышленности». Он также напомнил, что с 2014 года ЕС нарастил расходы на оборону более чем на 40 процентов.

Ранее стало известно, что Боррель обсудил с главой МИД Польши Радославом Сикорским необходимость усиления военной помощи Киеву. Предполагается, что увеличение военных поставок будет в том числе включать ракеты большой дальности и зенитные ракеты.

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      Максим Габриелян
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