Боррель заявил об отсутствии желаемых результатов контрнаступления ВСУ

Боррель признал, что контрнаступление ВСУ не принесло желаемых результатов

Контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) не принесло желаемых результатов. Об этом верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель написал в колонке для испанской газеты El

País.

«Сегодня снова раздается молва о примирении, и мы снова слышим голоса, утверждающие, что победа Украины невозможна и что поддержка Запада не продлится долго», — отметил политик.

Боррель выразил несогласие с подобной точкой зрения и призвал нарастить военные поставки Украине, которые должны «сопровождаться возрождением европейской оборонной промышленности». Он также напомнил, что с 2014 года ЕС нарастил расходы на оборону более чем на 40 процентов.

Ранее стало известно, что Боррель обсудил с главой МИД Польши Радославом Сикорским необходимость усиления военной помощи Киеву. Предполагается, что увеличение военных поставок будет в том числе включать ракеты большой дальности и зенитные ракеты.