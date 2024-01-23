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17:36, 23 января 2024Наука и техника

Китайская коммерческая ракета Kinetica-1 запустила пять спутников

Китайская коммерческая ракета Kinetica-1 запустила пять спутников серии Taijing

Кадр: CNSA Watcher - Archives / YouTube

Китайская коммерческая ракета Kinetica-1 успешно запустила пять спутников серии Taijing. Об этом со ссылкой на компанию Zhongke Yuhang сообщает ТАСС.

Старт был осуществлен 23 января в 07:03 по московскому времени с космодрома Цзюцюань на севере Китая. На околоземную орбиты были выведены космические аппараты Taijing 1-03, 2-02, 2-04, 3-02 и 4-03, необходимые для реализации проектов по освоению космоса и защите окружающей среды.

17 января Китай запустил грузовой космический корабль Tianzhou-7 к околоземной орбитальной станции Tiangong.

11 января с платформы в Желтом море недалеко от города Хайян восточной провинции Шаньдун впервые запустили коммерческую ракету Gravity-1 с тремя спутниками Yunyao-1 №18, №19 и №20.

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      Иван Потапов
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