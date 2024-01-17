«Синьхуа»: Китай запустил космический грузовик Tianzhou-7 к станции Tiangong

Китай запустил грузовой космический корабль Tianzhou-7 к околоземной орбитальной станции Tiangong. Об этом со ссылкой на Канцелярию программы пилотируемой космонавтики Китая сообщает «Синьхуа».

Ракета CZ-7 с грузовым космическим кораблем Tianzhou-7 стартовала с космодрома Вэньчан в провинции Хайнань на юге Китая.

В октябре прошлого года Китай запустил к станции Tiangong корабль Shenzhou-17 с тремя тайконавтами.

Ранее в том же месяце издание SpaceNews со ссылкой на представителя Китайской академии космических технологий Чжана Цяо сообщило, что КНР пообещала в ближайшие годы расширить собственную орбитальную станцию Tiangong с трех до шести модулей.