Костомаров в шутку занялся еще одним видом спорта

Роман Костомаров опубликовал видео, как в шутку занимается синхронным плаванием

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров в своем Telegram-канале показал, как прыгает в бассейн.

Спортсмен опубликовал видео, на котором в шутку занимается синхронным плаванием. На видео Костомаров и другой мужчина артистично заходят в бассейн и прыгают оттуда в воду. «Покоряем новые вершины. Ни шагу на месте, только в воду», — подписал пост он.

17 января Костомаров показал, как освоил еще один вид спорта. Бывший фигурист показал видео, как он занимается флайбордом. Он летал на нем над водой.

В январе 2022-го Костомарова госпитализировали с пневмонией и гриппом B. Из-за продолжительного подключения к аппарату для насыщения крови кислородом и аппарату искусственной вентиляции легких у него началось отмирание тканей. Врачи ампутировали фигуристу обе стопы, затем голени обеих ног, всю кисть правой руки и несколько пальцев левой. Позднее ему установили протезы на ноги и правую руку. После этого Костомаров продолжил активно заниматься спортом.

