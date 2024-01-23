Блогеру Блиновской предрекли хорошие отношения с сокамерницами

Член СПЧ Меркачева: умение общаться с людьми поможет Блиновской в камере СИЗО

Умение общаться с людьми поможет арестованной блогеру Елене Блиновской наладить хорошие отношения с сокамерницами в СИЗО. Такое мнение в беседе с «Инфо24» высказала член Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Ева Меркачева.

По ее словам, «королеву марафонов» сначала ждет карантин — у нее возьмут анализы и сделают ей флюорографию, а потом определят в камеру. Блиновскую, скорее всего, поселят в многоместную камеру, так как она общительная и не будет вести себя «как дикарка», полагает правозащитница.

Такие камеры рассчитаны на 50 человек. Сокамерницы наверняка нормально примут блогера, «если только среди них не будет каких-то очень уж маргинальных», добавила Меркачева.

Блиновскую точно не посадят в камеру к рецидивисткам, потому что это запрещено законом. Она будет с теми, кого также обвиняют по экономическим статьям, причем, как и ее, впервые.

22 января «королеву марафонов» отправили в СИЗО-6 в Печатниках. Замоскворецкий суд Москвы арестовал ее до 26 апреля. Следственный комитет России ходатайствовал об ужесточении Блиновской меры пресечения, так как она часто нарушала условия домашнего ареста и пригласила на предновогоднюю вечеринку свидетеля по ее делу.