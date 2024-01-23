Полковник назвал способ противодействия минно-взрывным заграждениям ВСУ
Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук назвал способ противодействия минно-взрывным заграждениям, которые возводят Вооруженные силы Украины (ВСУ). В беседе с «Лентой.ру» он объяснил, что для подобных случаев в Российской армии есть обученные спецотряды, которые борются с такими препятствиями.
Ранее в Минобороны России сообщили, что российские военные инженеры 6-й общевойсковой армии Западной группировки войск проделали брешь в минно-взрывных заграждениях на нескольких участках фронта на купянском направлении. Командир инженерно-саперного взвода с позывным Дальний рассказал, что ВС РФ продолжают проводить разминирование территорий.
«Минно-взрывные заграждения предназначены для предотвращения проникновения войск в глубину обороны, украинская армия прикрывается этими минно-взрывными заграждениями. Они бывают разных типов: просто взрывные, комбинированные. Обычно это полоса, препятствующая продвижению техники и пехоты», — сказал Матвийчук.
Нужно сделать проходы, у нас для этого существуют специальные отряды обеспечения движения, которые делают эти проходы, либо нужен управляемый шнур разминирования, который вызывает детонацию взрывных заграждений
До этого генерал ВСУ Сергей Кривонос признал успехи Российской армии на купянском направлении. По его словам, российские военнослужащие продвигаются на этом участке фронта и в случае необходимости могут получить контроль над железнодорожным узлом, что позволит им упростить переброску сил вдоль всего фронта.