Полковник Матвийчук: с минно-взрывными заграждениями ВСУ борются спецотряды

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук назвал способ противодействия минно-взрывным заграждениям, которые возводят Вооруженные силы Украины (ВСУ). В беседе с «Лентой.ру» он объяснил, что для подобных случаев в Российской армии есть обученные спецотряды, которые борются с такими препятствиями.

Ранее в Минобороны России сообщили, что российские военные инженеры 6-й общевойсковой армии Западной группировки войск проделали брешь в минно-взрывных заграждениях на нескольких участках фронта на купянском направлении. Командир инженерно-саперного взвода с позывным Дальний рассказал, что ВС РФ продолжают проводить разминирование территорий.

«Минно-взрывные заграждения предназначены для предотвращения проникновения войск в глубину обороны, украинская армия прикрывается этими минно-взрывными заграждениями. Они бывают разных типов: просто взрывные, комбинированные. Обычно это полоса, препятствующая продвижению техники и пехоты», — сказал Матвийчук.

Нужно сделать проходы, у нас для этого существуют специальные отряды обеспечения движения, которые делают эти проходы, либо нужен управляемый шнур разминирования, который вызывает детонацию взрывных заграждений Анатолий Матвийчук военный эксперт, полковник в отставке

До этого генерал ВСУ Сергей Кривонос признал успехи Российской армии на купянском направлении. По его словам, российские военнослужащие продвигаются на этом участке фронта и в случае необходимости могут получить контроль над железнодорожным узлом, что позволит им упростить переброску сил вдоль всего фронта.