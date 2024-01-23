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13:40, 23 января 2024Бывший СССР

Полковник назвал способ противодействия минно-взрывным заграждениям ВСУ

Полковник Матвийчук: с минно-взрывными заграждениями ВСУ борются спецотряды

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук назвал способ противодействия минно-взрывным заграждениям, которые возводят Вооруженные силы Украины (ВСУ). В беседе с «Лентой.ру» он объяснил, что для подобных случаев в Российской армии есть обученные спецотряды, которые борются с такими препятствиями.

Ранее в Минобороны России сообщили, что российские военные инженеры 6-й общевойсковой армии Западной группировки войск проделали брешь в минно-взрывных заграждениях на нескольких участках фронта на купянском направлении. Командир инженерно-саперного взвода с позывным Дальний рассказал, что ВС РФ продолжают проводить разминирование территорий.

«Минно-взрывные заграждения предназначены для предотвращения проникновения войск в глубину обороны, украинская армия прикрывается этими минно-взрывными заграждениями. Они бывают разных типов: просто взрывные, комбинированные. Обычно это полоса, препятствующая продвижению техники и пехоты», — сказал Матвийчук.

Нужно сделать проходы, у нас для этого существуют специальные отряды обеспечения движения, которые делают эти проходы, либо нужен управляемый шнур разминирования, который вызывает детонацию взрывных заграждений

Анатолий Матвийчуквоенный эксперт, полковник в отставке

До этого генерал ВСУ Сергей Кривонос признал успехи Российской армии на купянском направлении. По его словам, российские военнослужащие продвигаются на этом участке фронта и в случае необходимости могут получить контроль над железнодорожным узлом, что позволит им упростить переброску сил вдоль всего фронта.

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      Кирилл Садовский
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