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08:05, 23 января 2024Мир

США и Британия нанесли удары по объектам хуситов в Йемене

ВС США и Великобритании атаковали восемь объектов хуситов в Йемене
СюжетУдары США и Великобритании по Йемену

Фото: Khaled Abdullah / Reuters

Вооруженные силы (ВС) США и Великобритании вновь нанесли удары по Йемену. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на совместное заявление стран.

Известно, что по приказу своих правительств и при поддержке Австралии, Бахрейна, Канады и Нидерландов государства атаковали восемь объектов хуситов. В заявлении уточняется, что военные нанесли «дополнительные пропорциональные и необходимые удары».

Целью атаки названо снижение способности хуситов нападать на суда. Так, под ударами оказалось «подземное хранилище», а места, где находятся ракетные объекты. В Британии добавили, что самолеты Королевских ВВС использовали высокоточные управляемые бомбы Paveway IV для поражения нескольких целей на двух военных объектах возле аэродрома Саны.

Ранее в США опровергли заявление об успешной атаке хуситов на американский корабль Ocean Jazz. До этого о нападении сообщал военный представитель движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа.

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      Марина Совина
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