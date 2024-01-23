США и Британия нанесли удары по объектам хуситов в Йемене

ВС США и Великобритании атаковали восемь объектов хуситов в Йемене

Вооруженные силы (ВС) США и Великобритании вновь нанесли удары по Йемену. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на совместное заявление стран.

Известно, что по приказу своих правительств и при поддержке Австралии, Бахрейна, Канады и Нидерландов государства атаковали восемь объектов хуситов. В заявлении уточняется, что военные нанесли «дополнительные пропорциональные и необходимые удары».

Целью атаки названо снижение способности хуситов нападать на суда. Так, под ударами оказалось «подземное хранилище», а места, где находятся ракетные объекты. В Британии добавили, что самолеты Королевских ВВС использовали высокоточные управляемые бомбы Paveway IV для поражения нескольких целей на двух военных объектах возле аэродрома Саны.

Ранее в США опровергли заявление об успешной атаке хуситов на американский корабль Ocean Jazz. До этого о нападении сообщал военный представитель движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа.