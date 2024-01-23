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20:27, 23 января 2024Из жизни

Рабочий нашел гранату в стене ванной во время ремонта

В США рабочий нашел гранату в стене дома во время ремонта ванной комнаты

Фото: Xinhua / Globallookpress.com

В США делавший ремонт рабочий нашел в стене ванной комнаты гранату времен Второй мировой войны. Об этом сообщает Fox News.

Неожиданную находку сделал ремонтник Вадим Харкавый в городе Сиэтл, штат Вашингтон. Он рассказал, что вытащил ванну из стены, когда заметил боеприпас. «Я выбежал оттуда, перевел дыхание, вернулся и все записал», — рассказал Харкавый и признался, что за 10 лет работы в Вашингтоне такое видел впервые.

В дом прибыли саперы. Вскоре они выяснили, что найденная граната небоевая.

Граната находилась в небольшом отсеке внутри стены, к которому можно было получить доступ из-под ванной или из соседнего помещения. Причем Харкавый рассказал, что она была спрятана очень специфическим образом, и найти ее можно было только если знать, где она точно лежит. Или, снеся ванну, как сделал он.

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В итоге саперы забрали муляж гранаты с собой. Кто засунул ее в стену и зачем, пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что житель Мексики заказал в интернет-магазине телефон, но получил вместо него коробку с гранатой. По мнению саперов, она была упакована по тому же принципу, который использовал американский террорист Теодор Качинский, известный под прозвищем Унабомбер.

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      Никита Савин
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