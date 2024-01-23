Олимпийский чемпион Галлямов назвал лучших российских фигуристов-одиночников

Галлямов посчитал Дикиджи, Семененко и Гуменника лучшими фигуристами России

Олимпийский чемпион по фигурному катанию в парах Александр Галлямов назвал трех лучших россиян в одиночном катании. Мнение он выразил в интервью «Ленте.ру».

«Владислав Дикиджи, который так идеально и ровно летит, очень круто прыгает. Евгений Семененко, у него есть определенная высокая планка, и он постоянно ее удерживает, очень стабильный спортсмен. И Петр Гуменник, умеющий собираться в нужные моменты», — посчитал Галлямов.

Трех лучших одиночниц среди российских фигуристок Галлямов предпочел не называть, так как, по его мнению, в женском катании часто меняются главные действующие лица, и о сильнейших можно говорить только по итогам сезона.

Ранее серебряный призер Олимпийских игр Евгения Медведева назвала лучших российских фигуристок. «Топ-3 российские фигуристки на данный момент? Двоих не задумываясь назову — это Софья Акатьева и Аделия Петросян, хоть они и малышки еще, но уже тянут за собой всех остальных. Если говорить про третье место, то там очень много кандидаток, оно такое, плавающее», — заявила Медведева.

Галлямов — олимпийский чемпион, чемпион мира и Европы в парном катании вместе с Анастасией Мишиной.