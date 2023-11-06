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07:02, 6 ноября 2023Спорт

Медведева назвала лучших российских фигуристок

Евгения Медведева назвала Софью Акатьеву и Аделию Петросян лучшими фигуристками
Евгения Медведева

Евгения Медведева. Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Чемпионка мира и Европы Евгения Медведева назвала тройку лучших российских фигуристок на сегодняшний день. Об этом она рассказала в интервью «Ленте.ру».

«Топ-3 российские фигуристки на данный момент? Двоих не задумываясь назову — это [Софья] Акатьева и [Аделия] Петросян, хоть они и малышки еще, но уже тянут за собой всех остальных. Если говорить про третье место, то там очень много кандидаток, оно такое, плавающее», — заявила Медведева.

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По словам спортсменки, в данный момент она пристально следит за фигурным катанием. «И российские этапы Гран-при, и зарубежные — все смотрю», — отметила она.

В июле Медведева рассказала о причинах ухода от тренера Этери Тутберидзе. После Олимпиады-2018 фигуристка прекратила сотрудничество со специалистом и перебралась в Канаду, где работала под руководством местного тренера Брайана Орсера. Спортсменка призналась, что приняла такое решение из-за жалости, которую к ней проявляли в группе Тутберидзе.

Медведева — двукратная чемпионка мира и Европы. На Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане фигуристка завоевала две серебряные медали — в командных соревнованиях и в личном зачете. В соревнованиях одиночниц ее опередила соотечественница Алина Загитова.

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      Андрей Стрельцов
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