Медведева назвала лучших российских фигуристок

Евгения Медведева назвала Софью Акатьеву и Аделию Петросян лучшими фигуристками

Чемпионка мира и Европы Евгения Медведева назвала тройку лучших российских фигуристок на сегодняшний день. Об этом она рассказала в интервью «Ленте.ру».

«Топ-3 российские фигуристки на данный момент? Двоих не задумываясь назову — это [Софья] Акатьева и [Аделия] Петросян, хоть они и малышки еще, но уже тянут за собой всех остальных. Если говорить про третье место, то там очень много кандидаток, оно такое, плавающее», — заявила Медведева.

По словам спортсменки, в данный момент она пристально следит за фигурным катанием. «И российские этапы Гран-при, и зарубежные — все смотрю», — отметила она.

В июле Медведева рассказала о причинах ухода от тренера Этери Тутберидзе. После Олимпиады-2018 фигуристка прекратила сотрудничество со специалистом и перебралась в Канаду, где работала под руководством местного тренера Брайана Орсера. Спортсменка призналась, что приняла такое решение из-за жалости, которую к ней проявляли в группе Тутберидзе.

Медведева — двукратная чемпионка мира и Европы. На Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане фигуристка завоевала две серебряные медали — в командных соревнованиях и в личном зачете. В соревнованиях одиночниц ее опередила соотечественница Алина Загитова.