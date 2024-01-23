Рыбаки ответили на нападение китайских пограничников словами «это не ваша земля»

Произошло новое нападение китайской береговой охраны на филиппинских рыбаков

Филиппинские рыбаки рассказали о новом нападении китайских пограничников у берегов Филиппин. Об этом сообщает Associated Press.

Инцидент произошел 12 января возле отмели Скарборо — атолла в Южно-Китайском море, на который претендуют и Филиппины, и Китай. Несколько рыбаков с филиппинского судна спустили на воду шлюпку и планировали пополнить запасы свежими моллюсками и рыбой.

В этот момент возле островка появилась лодка береговой охраны Китая. Пятеро китайских пограничников, некоторые из которых были вооружены стальными дубинками, сошли с нее на берег и жестами приказали покинуть атолл. Капитан филиппинского судна ответил словами: «Это не ваша земля. Уходите».

Один из сотрудников китайской береговой охраны попытался отобрать у филиппинского рыбака мобильный телефон, однако тот оттолкнул его руку. В конце концов филиппинцам пришлось подчиниться. Чтобы избежать эскалации конфликта, они выбросили часть улова в море и вернулись на судно.

После возвращения на Филиппины капитан сообщил о произошедшем властям. Вооруженные силы Филиппин планируют усилить патрулирование района отмели Скарборо, пишет Phillipine News Agency.

В декабре 2023 года сообщалось, что корабли береговой охраны Китая применили водометы против филиппинских судов. Инцидент также произошел около отмели Скарборо.