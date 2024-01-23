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18:34, 23 января 2024Спорт

Путин рассказал об отношении Пеле к России

Владимир Путин заявил, что бразильский футболист Пеле хорошо относился к России

Фото: Toby Melville / Reuters

Президент России Владимир Путин рассказал об отношении к стране бразильского футболиста Пеле. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, Пеле хорошо относился к России. «Я с ним был знаком. Очень добрый был, такой приятный человек», — добавил Путин.

В июне 2022 года Пеле обратился к Путину из-за спецоперации на Украине. Экс-футболист вспомнил о встрече с российским лидером в 2017 году и подчеркнул, что не мог представить, что мир будет так разделен, как сегодня. «Надеюсь, мы сможем вместе построить лучший мир», — заявил бразилец.

Пеле ушел из жизни 29 декабря 2022 года в возрасте 82 лет после отказа внутренних органов. Бразилец — трехкратный чемпион мира по футболу. В 1999 году Международный олимпийский комитет признал форварда спортсменом столетия.

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      Алексей Гусев
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