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08:57, 23 января 2024Спорт

Российская теннисистка оценила исполнение «Калинки» болельщиками

Теннисистка Калинская заявила, что песня «Калинка» на Australian Open веселит ее

Фото: Alexander Bogatyrev / Globallookpress.com

Российская теннисистка Анна Калинская оценила исполнение «Калинки» болельщиками во время матчей Australian Open 2024 года. Ее слова приводит Sports.ru.

Спортсменка заявила, что исполнение композиции веселит ее. Она рассказала, что познакомилась и пообщалась с фанатами. «Мне очень приятно, что они приходят на каждый матч, поддерживают. Я не ожидала, это очень позитивно», — подчеркнула Калинская.

«Калинка» звучала дважды во время турнира. Первый раз — во время матча Калинской против представительницы США Кэти Волынец, а затем — во встрече с американкой Слоан Стивенс.

Россиянка впервые в карьере вышла в четвертьфинал Australian Open. В 1/8 финала Калинская встретится с китаянкой Чжэн Цинвень.

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      Анастасия Борисова
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