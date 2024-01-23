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19:00, 23 января 2024Спорт

Российскую легкоатлетку-чемпионку выгнали со сборов из-за пропуска построения

Российскую легкоатлетку Макаренко выгнали со сборов из-за пропуска построения

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Многократная чемпионка России в беге на 100 метров Кристина Макаренко рассказала о том, что ее вместе с барьеристом Артемом Макаренко и многоборцем Арсением Елфимовым выгнали со сборов в Новогорске. Спортсменка высказалась об этом в своем Telegram-канале.

Причиной стал пропуск легкоатлетами построения, проходящего в 8 утра. «Для ясности — на сборах в Новогорске мы не живем. Мы тренируемся, ходим на массаж, получаем медикаменты и уезжаем вечером домой», — отметила Макаренко.

Легкоатлетка добавила, что из-за таких ситуаций у нее все меньше желания тренироваться и выступать. «Про то, насколько обесценились сборы и кто порой на них бывает, я вообще молчу», — заявила спортсменка.

8 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о допуске россиян и белорусов к Олимпиаде в Париже. При этом глава World Athletics Себастьян Коу заявил, что российские легкоатлеты пропустят ОИ.

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      Алексей Гусев
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