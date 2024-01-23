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17:51, 23 января 2024Ценности

Селена Гомес появилась на публике без макияжа и вызвала споры в сети

Фото: 4CRNS / WCP / BACKGRID / Legion-media.ru

Американская певица и актриса Селена Гомес появилась на публике без макияжа и вызвала споры в сети. Соответствующие снимки и комментарии приводит издание Daily Mail.

Папарацци заметили 31-летнюю знаменитость у салона красоты Face Place в Западном Голливуде. На размещенных кадрах она одета в серый спортивный костюм и светло-коричневые тапки. Кроме того, она несла в руках кожаную сумку и черный пакет. Также видно, что на ее лице отсутствует косметика, а волосы уложены в низкий хвост.

Мнения читателей портала по поводу естественного внешнего вида артистки разделились. «Без макияжа она некрасивая», «Макияж в ее случае просто чудо», «Такая неряшливая и непривлекательная. Я не знаю, что люди видят в ней», «Ребята, у нее волчанка. Проявите немного сочувствия, чтобы вас не постигла подобная участь», «Хорошая кожа и волосы», «Она отлично выглядит. Отстаньте от нее», — высказывались они.

Ранее Селена Гомес опубликовала два откровенных снимка без фотошопа. На одном из них она продемонстрировала стройную фигуру в полосатом бикини. На другом фото исполнительница предстала в черно-белом раздельном купальнике, повернувшись к камере спиной. При этом видно, что данный кадр был сделан после того, как Гомес набрала лишние килограммы.

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      Мария Винар
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