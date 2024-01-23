Стало известно о возможном переходе в «Спартак» форварда «Твенте»

Журналист Карпов: нападающий «Твенте» Угальде близок к переходу в «Спартак»

Коста-риканский нападающий «Твенте» Манфреда Угальде близок к переходу в московский «Спартак». О возможном трансфере стало известно журналисту Ивану Карпову, который высказался об этом в своем Telgram-канале.

21-летний нападающий в 25 матчах чемпионата Нидерландов в нынешнем сезоне забил девять мячей и сделал семь результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в пять миллионов евро. На счету Угальде один гол в шести матчах в составе национальной сборной Коста-Рики.

22 января чемпион СССР в составе «Спартака» Евгений Ловчев назвал подходящего клубу футболиста. Легенда красно-белых заявил, что хотел бы увидеть в команде полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.

После 18 туров нынешнего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) в активе «Спартака» 30 очков. Команда находится на пятом месте в турнирной таблице.