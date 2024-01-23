Стало известно о возможной игре сборной России с соперником из Латинской Америки

«РБ Спорт»: сборная России может сыграть с соперником из Латинской Америки

Сборная России по футболу в марте этого года может сыграть товарищеский матч с соперником из Латинской Америки. Об этом стало известно «РБ Спорт».

По информации источника, переговоры по поводу встречи продолжаются. Если они увенчаются успехом, игра состоится в Москве 25 марта. Имя соперника не называется.

На 21 марта в столице запланирована товарищеская встреча российской команды с Сербией. В РФС и Футбольном союзе Сербии подчеркнули, что получили разрешение на проведение матча от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

28 февраля 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных турнирах. Команды не выступают в еврокубках, а сборная России потеряла возможность бороться за выход в финальную часть чемпионатов мира и Европы.