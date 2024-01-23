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16:18, 23 января 2024Спорт

Стало известно о желании Бензема уйти из саудовского клуба

France24: Бензема попросил руководство «Аль-Иттихада» временно покинуть клуб
Карим Бензема

Карим Бензема. Фото: Reuters

Французский нападающий Карим Бензема попросил руководство «Аль-Иттихада» временно покинуть клуб. Об этом сообщает France24.

Отмечается, что игрок жаловался на давление в команде. Как стало известно источнику, Бензема предлагали уйти в аренду в другой саудовский клуб, но он отказался, и изъявил желание временно покинуть текущий клуб.

Бензема пополнил состав «Аль-Иттихада» в июне 2023-го. Контракт 36-летнего футболиста рассчитан до 2026 года.

Ранее Бензема на протяжении 14 лет выступал за мадридский «Реал». Вместе с командой он четырежды выигрывал чемпионат Испании, трижды становился обладателем Кубка и четырежды — Суперкубка страны. Кроме того, футболист пять раз побеждал в Лиге чемпионов и клубном чемпионате мира.

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      Дарья Коршунова
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