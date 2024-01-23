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11:16, 23 января 2024Россия

В Крыму предложили Зеленскому претендовать на Колизей после его указа

Константинов: после указа о территориях Зеленский мог бы претендовать на Колизей

Фото: Denis Balibouse / Reuters

После указа Владимира Зеленского о территориях России украинский политик может с таким же успехом претендовать на египетские пирамиды или Колизей, считает глава крымского парламента Владимир Константинов. Его цитирует РИА Новости.

«В этом указе, который иначе чем бредни и бумагомарательство и не назовешь, нет ничего нового. Странно, что в указе ничего не сказано о древних украх, положивших начало всем древним цивилизациям. С таким же успехом Зеленский мог бы предъявить претензии на египетские пирамиды или, к примеру, Колизей», — сказал крымский политик.

Константинов исключил наличие каких-либо исторических перспектив у Зеленского и у тех документов, которые он подписывает, наполняя их «больными фантазиями».

22 января Зеленский подписал указ, в котором утверждается, что на территориях Кубани, Стародубщины, Северной и Восточной Слобожанщины в пределах современных Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей исторически проживали украинцы.

В России назвали документ очередной пиар-акцией. В свою очередь, зампред Совбеза Дмитрий Медведев предположил, что при составлении и подписании документа Зеленский был в неадекватном состоянии — под воздействием двойной дозы наркотиков. «"Главному украинцу" пора завязывать. Так он скоро Канаду присоединит», — написал политик.

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      Анастасия Шейкина
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