В России заявили об умершем в глубинке футболе

Андрей Канчельскис заявил, что футбол в российской глубинке умер

Бывший игрок сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о развитии футбола в России. Его слова приводит «Чемпионат».

Канчельскис заявил, что футбол в российской глубинке умер. «Если не ошибаюсь, у нас в год домашнего чемпионата мира, в 2018-м, закрылось 11 футбольных команд. Это дает повод для оптимизма? Надо смотреть реально на вещи», — отметил он.

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отказалась считать футбол спортом номер один в России. «Футбол — главный вид спорта в нашей стране? С какой стати? У нас в стране его нет», — сказала она.

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина выразила схожее мнение. «Популярность футбола в стране преувеличена. Каждый крупный старт мы убеждаемся, что наши футболисты ничего из себя не представляют», — заявила она.