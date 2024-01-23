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07:48, 23 января 2024Россия

В российском регионе жителей домов эвакуировали после землетрясения в Казахстане

В Кургане жителей двух многоэтажек эвакуировали после землетрясения в Казахстане

Фото: Unsplash.com

В Кургане жителей двух 17-этажных домов эвакуировали после землетрясения, которое произошло на границе Китая, Казахстана и Киргизии. Об эвакуации сообщила мэрия российского города в Telegram-канале.

Там уточнили, что у жителей домов на улицах Куйбышева и Гоголя качались люстры, из-за чего часть жильцов позвонила в экстренные службы. «МЧС совместно с полицией проведена превентивная эвакуация жителей домов. Их безопасности ничего не угрожает. Причины произошедшего устанавливаются», — сообщили власти.

Жителей эвакуированных домов временно разместили в гостинице «Курган», на месте ЧП выставили патруль. Ura.ru пишет, что жители Кургана, проживающие на нижних этажах многоэтажек, также сообщили о хрусте в стенах.

Вечером в понедельник, 22 января, в Казахстане произошло землетрясение магнитудой 6,7, жителей города Алма-Аты попросили покинуть свои дома. По последним данным, за помощью врачей в стране обратились 44 человека, среди них 10 детей. Помимо этого, о землетрясении также сообщили в Китае. Его магнитуда составила 7,1, затем последовали 43 афтершока от 3 до 5,3 в Синьцзян-Уйгурском районе.

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      Анастасия Шейкина
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