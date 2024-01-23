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19:19, 23 января 2024Экономика

В стране с инфляцией больше 200 процентов решили ежемесячно индексировать пенсии

Nacion: в конгресс Аргентины внесли обновленный проект «шоковых» реформ Милея

Фото: Tomas Cuesta / Reuters

В конгресс Аргентины внесли на рассмотрение итоговый проект шоковых реформ нового президента страны Хавьера Милея. Об этом со ссылкой на публикацию в местной газете Nacion сообщает РИА Новости.

В частности, в тексте документа обновленного законопроекта сказано, что власти решили автоматически индексировать пенсии в соответствии с ежемесячными данными по инфляции. Также для президента и вице-президента отменяется возможность «привилегированного» выхода на пенсию.

По итогам 2023 года цены на потребительские товары в Аргентине выросли больше, чем вдвое — инфляция в стране достигла 211,4 процента, что стало худшим более чем за 30 лет результатом. При этом в декабре потребительские цены выросли на 25,5 процента.

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Всего в законе 523 пункта. В нем также представлен обновленный список госкомпаний, подлежащих приватизации — после изменения из перечня исключили нефтегазовую компанию YPF. Также правительство собирается ввести 15-процентную экспортную пошлину на продукцию сфер рыболовства и производства солода. Для региональных экономик экспортные пошлины будут зафиксированы на уровне 0 процентов, при этом власти провинций не смогут самостоятельно их повышать.

Ранее стало известно, что в аргентинской провинции Ла-Риоха появится собственная валюта — власти приняли это решение для борьбы с усугубляющимся в стране экономическим кризисом. Этот шаг необходим для финансирования жизнедеятельности провинции, так как средства из федерального бюджета не поступают, заявили в руководстве региона. «Я не хочу, чтобы наши люди умирали от голода», — подчеркнул губернатор Рикардо Кинтела.

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