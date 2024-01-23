«Зенит» захотел купить игрока «Локомотива»

«Зенит» захотел купить защитника «Локомотива» Тикнизяна за 8 миллионов евро

«Зенит» захотел купить защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна. Об этом сообщает «Чемпионат».

По информации источника, петербуржцы предложили игроку контракт с зарплатой около 1,2 миллиона евро в год. Ожидается, что сумма сделки составит восемь миллионов евро без учета бонусов.

В марте Тикнизян принял решение выступать за сборную Армении. Он отметил, что не дождался вызова в российскую национальную команду.

В текущем сезоне Тикнизян провел за «Локомотив» 23 матча во всех турнирах, забил восемь голов и сделал пять результативных передач.