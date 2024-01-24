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14:50, 24 января 2024Россия

Экипаж рухнувшего под Белгородом Ил-76 увел падающий самолет от жилых домов

Mash: экипаж рухнувшего под Белгородом Ил-76 увел падающий самолет от домов
СюжетВзрывы в Белгородской области

Фото: Павел Колядин / ТАСС

Экипаж рухнувшего в Белгородской области Ил-76 увел падающий самолет от жилых домов в поселке Яблоново. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По информации издания, после предполагаемого попадания ракеты в воздушное судно у членов экипажа было около 40 секунд, чтобы выпрыгнуть с парашютом, однако они отклонили борт в поле.

Кроме того, местные жители рассказали каналу, что видели, как Ил-76 огибал их дома.

Ранее в сети появились кадры с предполагаемым моментом падения самолета. На записи видно, как воздушное судно резко снижается за жилыми домами и пропадает из поля зрения, после чего происходит взрыв.

Тяжелый военно-транспортный Ил-76 упал в Белгородской области утром 24 января. По данным Минобороны России, на борту находились 65 пленных бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), которых везли для обмена, а также шесть членов экипажа и трое сопровождающих.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что самолет сбили тремя ракетами, предположительно, зенитного ракетного комплекса Patriot или IRIS-T немецкого производства. Депутат утверждает, что власти Украины знали об обмене и были проинформированы о том, как Россия будет перевозить пленных к месту обмена.

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      Константин Лысяков
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