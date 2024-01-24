В Госдуме отреагировали на переезд жены тренера сборной России по футболу в ЕС

Депутат Свищев назвал переезд жены Карпина в Эстонию личным делом

Переезд жены главного тренера «Ростова» и сборной России по футболу Валерия Карпина Дарьи в Эстонию — это личное дело, заявил председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«Хочет она жить в России, у нее есть на это права. Хочет жить в Эстонии — пусть живет в Эстонии. Хоть на Северном полюсе. Это ее личное дело. Мне кажется, что вмешиваться в это мы не имеем права», — отреагировал Свищев.

Ранее Дарья Карпина рассказала, что планирует летом переехать в Эстонию. Она отметила, что семья всегда жила в европейской стране. Карпина объяснила отъезд тем, что одной из дочерей нужно готовиться к школе.

Карпин возглавил сборную России летом 2021 года. Соглашение с тренером рассчитано до августа 2024 года. В «Ростов» специалист вернулся в марте 2022 года. Ранее он работал в клубе с 2017 по 2021 год.

Валерий Карпин — уроженец эстонского города Нарва, имеет гражданство Эстонии.