На Украине словами «отсидеться не получится» призвали рассказать правду об Ил-76

Депутат Рады Гончаренко призвал главу МО Умерова рассказать правду об Ил-76

Жители Украины ждут от властей республики версии крушения военного самолета Ил-76 под Белгородом. Об этом депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) сообщил в своем Telegram-канале.

Он заявил, что украинские власти должны немедленно выдвинуть свою версию случившегося, сказав населению правду. При этом он призвал сделать это лично главу Министерства обороны (МО) Украины Рустема Умерова. «Господин Умеров, надо выходить. Отсидеться не получится. Такова уж эта работа», — сказал парламентарий.

О падении Ил-76 стало известно 24 января. На борту воздушного судна находились 65 перевозимых для обмена пленных военнослужащих Вооруженных сил Украины, а также шесть членов экипажа и трое сопровождающих.