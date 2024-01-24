Лавров заявил о нежелании России нападать на другие страны

Лавров заявил, что у России нет необходимости на кого-то нападать

У России нет необходимости на кого-то нападать. Заявления в Евросоюзе и НАТО об обратном — чушь, рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции, передает РИА Новости.

«Чушь… У нас нет никакого желания, никакой необходимости, ни военной, ни политической, ни экономической куда-то на кого-то нападать», — подчеркнул он.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель раскритиковал панические настроения из-за угрозы якобы вероятного нападения России. Он отметил, что не знает, как европейские политики и военные приходят к оценкам о сроках возможного столкновения.

Ранее Лавров заявил, что Москва не портила отношения с Вашингтоном и не будет бежать «к дядюшке Сэму просить прощения». На вопрос журналиста телеканала CBS о том, как можно улучшить отношения между странами, Лавров подчеркнул, что Москва никогда их не портила.

По его словам, те, кто выдумал российскую угрозу, а также решил, что президент России Владимир Путин «хороший парень» и его будут держать «у себя в кармане», просчитались.