Александр Овечкин продлил безголевую серию в НХЛ до семи матчей

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин продлил безголевую серию в матчах регулярного чемпионата. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Форвард принял участие в выездном матче против «Миннесота Уайлд», которая прошла в ночь на среду, 24 января, и завершилась со счетом 5:3 в пользу хозяев. Россиянин не отметился результативными действиями — этот матч стал для него седьмым подряд, в котором форварду не удалось забросить шайбу.

Российский форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов во встрече против «Вашингтона» не отметился результативными действиями. В прошлом матче он сделал хет-трик.

Овечкин в нынешнем сезоне провел 42 матча в регулярном чемпионате НХЛ. В активе россиянина восемь голов и 20 результативных передач.