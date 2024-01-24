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12:40, 24 января 2024Путешествия

Пилот назвал чудом спасение экипажа самолета при крушении в Афганистане

Пилот Ярошенко: чудо, что при крушении самолета в Афганистане есть выжившие
Константин Ярошенко

Константин Ярошенко. Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Член Общественной палаты России, пилот гражданской авиации Константин Ярошенко назвал чудом, что при крушении самолета в Афганистане есть выжившие. О спасении экипажа он высказался в беседе с «Царьградом».

«Посадить самолет в горах очень и очень проблематично. Тем более в высоких горах, таких как в Афганистане. В данном случае то, что есть выжившие, это чудо», — отметил он.

Министерство национальной обороны Афганистана опубликовало видеозапись с россиянами, которые смогли спастись после падения бизнес-джета Falcon 10. Они рассказали в интервью, что после крушения им пришлось почти два дня выживать на морозе.

Ранее авиаэксперты предположили, что пилоты Falcon 10, разбившегося в Афганистане, выжили благодаря тому, что перед крушением подняли нос самолета. Удар в итоге пришелся на середину фюзеляжа и пассажирский салон. Отмечалось, что в противном случае Falcon 10 врезался бы носом в землю, в результате чего никто не пережил бы крушение.

Катастрофа произошла 20 января во время полета самолета из Таиланда в Москву. Судно выполняло чартерный санитарный рейс. На борту находились шесть человек — два пилота, два медработника, а также супружеская пара, которой выжить при крушении не удалось. Приоритетной версией произошедшего является отказ двигателей.

Пилоту самолета Аркадию Грачеву грозит уголовная ответственность за авиапроисшествие.

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      Варвара Кошечкина
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