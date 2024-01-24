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15:30, 24 января 2024Россия

Сенатор раскрыл детали полета сбитого Ил-76 с пленными солдатами ВСУ

Член Совфеда Бондарев заявил, что пилоты Ил-76 действовали по инструкции

Фото: vk.com/newsbelgorod / Globallookpress.com

Пилоты сбитого военно-транспортного самолет Ил-76 выполняли полет в пределах территории России и действовали по инструкции. Эти детали полета в эфире телеканала «Вместе РФ» раскрыл член Совета Федерации Виктор Бондарев.

По словам Бондарева, самолет шел из российского аэродрома в российский же аэродром.

«Ил-76 оснащен системой предупреждения от ракетной атаки с системами инфракрасного наведения, у него есть тепловые ловушки, но он шел над нашей территорией, и не надо было ничего включать, ничего применять. Это (применение систем защиты — прим. «Ленты.ру») — нонсенс», — заявил сенатор.

Ранее депутат Госдумы Петр Толстой заявил, что Украине все равно, по кому наносить удары — по своим или по чужим. Он задался вопросом, понимают ли это те, кто поставляют Киеву оружие.

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