Украинские власти заявили о разрушении инфраструктуры в Запорожской области

Глава Запорожской ОВА Малашко сообщил о разрушении объектов инфраструктуры

На контролируемой Вооруженными силами Украины (ВСУ) части Запорожской области были разрушены объекты инфраструктуры. Об этом сообщил глава областной военной администрации (ОВА) региона Юрий Малашко в Telegram-канале.

Он заявил, что получил несколько сообщений о разрушении инфраструктурных объектов.

Ранее взрыв повредил линии электропередачи (ЛЭП) в Марганецкой городской общине. Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук уточнял, что поврежденным оказался и газопровод. По его словам, в других частях Днепропетровской области ночью не зафиксировали взрывов.

24 января сообщалось, что российские войска ударили по территории завода в Бериславе на подконтрольной Киеву части Херсонской области. Днем ранее стало известно, что Вооруженные силы России нанесли ракетный удар по военным объектам во многих городах Украины.