Российские войска нанесли удар по территории завода в Херсонской области

Глава Херсонской ОВА Прокудин: ВС России нанесли удар по заводу в Бериславе

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по территории завода в городе Бериславе на подконтрольной Киеву части Херсонской области. Об этом сообщил глава украинской областной военной администрации (ОВА) Александр Прокудин в Telegram.

Армия России 23 января нанесла ракетный удар по военным объектам во многих городах Украины. В администрации Киева уточнили, что сперва российские силы запустили крылатые ракеты Х-101/Х-555/Х-55. Когда они находились в воздушном пространстве Киева, были запущены баллистические ракеты наземного базирования.

22 января глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о тяжелых неудачах ВСУ. Они попытались увеличить подвоз личного состава и грузов на левый берег Днепра, но нарвались на усиленный огонь из всех видов вооружений и понесли особо тяжелые потери.