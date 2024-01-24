В ФХР назвали необходимое количество новых катков для достижения уровня США

Гендир ФХР Курбатов заявил, что России нужно 400 новых катков, чтобы догнать США

Генеральный директор Федерации хоккея России (ФХР) Дмитрий Курбатов назвал необходимое количество новых катков, чтобы догнать по этому показателю США. Его слова приводит ТАСС.

«Исходя из потребности пересчета катков на тысячу человек населения, нужно построить порядка 400 катков, чтобы выйти на уровень обеспечения, как в США», — заявил Курбатов. Он также отметил, что в некоторых российских регионах высокая обеспеченность катками, а где-то серьезная недостача.

Функционер также напомнил о программе Министерства спорта РФ, в рамках которой построили 50 катков. «Мы за то, чтобы программа была возобновлена», — добавил гендиректор ФХР.

Призер Олимпийских игр в составе сборной России Павел Буре назвал хоккей самым популярным видом спорта в России. «Хоккеем в России занимается много детей, а если так, то у нас в будущем будут звезды», — заявил Буре.