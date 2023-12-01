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18:03, 1 декабря 2023Спорт

Буре поменял мнение по поводу самого популярного вида спорта в России

Павел Буре назвал хоккей самым популярным видом спорта в России
Павел Буре

Павел Буре. Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Призер Олимпийских игр в составе сборной России Павел Буре назвал хоккей самым популярным видом спорта в России. Об этом сообщает РИА Новости.

Экс-игрок национальной сборной поменял мнение, которое он высказал 7 ноября. «Хоккеем в России занимается много детей, а если так, то у нас в будущем будут звезды. У нас в стране во всех поколениях были звезды мирового уровня. Сегодня та же ситуация», — заявил Буре.

7 ноября Буре сравнил популярность хоккея и футбола в России. Тогда спортом номер один в стране он назвал футбол. «Футбол все же более массовый. В него проще играть», — объяснил экс-хоккеист.

Ранее популярность футбола и хоккея в стране сравнил экс-игрок сборной России Дмитрий Булыкин. По его словам, игра с мячом гораздо популярнее.

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      Алексей Гусев
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