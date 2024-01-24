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13:47, 24 января 2024Спорт

В ФХР заявили о нежелании игроков переходить на клюшки российского производства

Гендир ФХР Курбатов заявил о нежелании игроков переходить на российские клюшки

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Генеральный директор Федерации хоккей России (ФХР) Дмитрий Курбатов оценил эффективность работы программы импортозамещения в его виде спорта и заявил о нежелании игроков переходить на клюшки российского производства. Слова функционера передает «Матч ТВ».

По его словам, клюшки в России производит только компания «Заряд», которую возглавляет бывший игрок сборной страны Данис Зарипов. «Ей играет где‑то 2 процента хоккеистов, клюшки "Заряд" используют в детских школах. Но 98 процентов игроков по‑прежнему используют зарубежные клюшки, не желая переходить на отечественного производителя», — рассказал Курбатов.

Ранее гендир ФХР назвал необходимое количество новых катков, чтобы догнать по этому показателю США. По его словам, нужно построить порядка 400 катков.

В феврале 2022 года Международная федерация хоккея (IIHF) отстранила сборную России от участия в соревнованиях под своей эгидой. Также Россия была лишена права на проведение чемпионата мира-2023 и молодежного первенства планеты.

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      Алексей Гусев
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