Депутат Госдумы Шеремет предложил созвать Совбез ООН после крушения Ил-76

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет предложил созвать заседание Совета Безопасности ООН после крушения российского Ил-76 с украинскими военнопленными. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, этот вопрос не требует отлагательств, так как украинские власти попытаются уйти от ответственности. «Нет никаких сомнений, что за трагедией стоит кровавый режим Зеленского, который докатился до убийства собственных граждан. Крушение Ил-76 должно стать предметом рассмотрения Совбеза ООН», — сказал Шеремет.

Депутат убежден, что режим Владимира Зеленского должен ответить за случившееся, а «во всем западном мире должны понять, на кого они тратят свои деньги, жертвуя благосостоянием собственных народов».

Ил-76 разбился в Белгородской области в среду, 24 января. На его борту находились 65 пленных бойцов ВСУ, а также трое сопровождающих. По заявлению депутата Госдумы Андрея Картаполова, Украина сбила Ил-76 тремя ракетами зенитного ракетного комплекса Patriot или IRIS-T.

Предварительно, обмен пленными между Россией и Украиной мог состояться по формуле 192 на 192. Еще один Ил-76 с 80 украинскими развернули над Белгородской областью после крушения первого самолета.

Как сообщил депутат Госдумы Петр Толстой, после сбитого военно-транспортного самолета с пленными солдатами ВСУ Ил-76 переговоры с Киевом невозможны.