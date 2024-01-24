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12:15, 24 января 2024Мир

В МИД отказались считать Швейцарию нейтральным посредником

Посол РФ в Швейцарии Гармонин: Швейцария может поддержать только позицию Украины

Фото: Pascal Lauener / Reuters

Россия больше не рассматривает Швейцарию как нейтрального посредника в урегулировании конфликта на Украине. С таким заявлением выступил посол России в Швейцарии Сергей Гармонин в комментарии РИА Новости.

Гармонин прокомментировал встречу министра иностранных дел Сергея Лаврова с главой МИД Швейцарии Иньяцио Кассисом. По мнению посла, Швейцария продемонстрировала, что может только поддержать позицию Украины по урегулированию. Поэтому в МИД отказались считать страну нейтральным посредником.

«Тактика Швейцарии говорить о нейтралитете, проводя антироссийскую политику, не сработает», — заявил дипломат.

Ранее Кассис отказался отвечать на вопрос, стоит ли Украине отменить запрет на проведение переговоров с Россией. При этом министр признал, что для достижения мира необходим диалог между сторонами конфликта.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова удивилась словам МИД Швейцарии о поиске урегулирования конфликта на Украине. Она добавила, что Швейцария все чаще отказывается от нейтралитета в вооруженных конфликтах из-за стран Запада.

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      Юрий Леонов
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