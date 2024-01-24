Глава МИД Швейцарии отказался высказываться о запрете Украины на переговоры

Глава МИД Швейцарии Кассис не стал комментировать запрет Киева на переговоры

Министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис отказался отвечать на вопрос, стоит ли Украине отменить запрет на проведение переговоров с Россией, сообщает РИА Новости.

По его словам, сейчас неподходящее время для рассуждений на эту тему. При этом министр признал, что для достижения мира необходим политический диалог между конфликтующими сторонами. «А если вы запрещаете политический диалог между двумя странами, вы не можете участвовать в мирном процессе», — отметил он.

Кассис пояснил, что не станет говорить об этом более подробно, поскольку сейчас ситуация находится «на стартовой точке этих предварительных переговоров». Их цель — понять, есть ли пути для прорыва, добавил он.

4 октября 2022 года президент Украины Владимир Зеленский официально ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о невозможности проведения переговоров с главой России Владимиром Путиным.