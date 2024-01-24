МИД России удивился участию Швейцарии в урегулировании конфликта на Украине

Захарова: Россия удивилась словам МИД Швейцарии о мире на Украине

Москва удивилась словам МИД Швейцарии о якобы поиске урегулирования конфликта на Украине после встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым на полях Совета Безопасности ООН. Об этом рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

«У нас, как всегда это бывает, когда идет речь о западных представителях, разнятся оценки этой встречи. Я с удивлением обнаружила комментарии швейцарского МИД относительно того, что они находятся в поиске путей формулирования какого-то переговорного процесса по Украине», — отметила дипломат.

Она также отметила, что сейчас Берн отказывается от политики нейтралитета в вооруженных конфликтах. По мнению Захаровой, Швейцария идет на подобные шаги из-за стран Запада.

Ранее министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис ушел от вопроса, стоит ли Украине отказаться от запрета на переговоры с Россией. Он добавил, что сейчас неподходящее время для обсуждения данной темы.