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09:04, 24 января 2024Россия

В Совфеде отреагировали на решение Турции ратифицировать членство Швеции в НАТО

Косачев: Турция упускает возможность выступить в интересах всего человечества
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Турция, ратифицировав членство Швеции в НАТО, упускает возможность выступить в интересах всего человечества, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев. Своим мнением он поделился в Telegram-канале.

«Остается сожалеть и о предстоящем (увы!) окончательном решении Турции по членству Швеции в НАТО. Исторический шанс для Турции выступить в интересах всего человечества, а не только отдельно взятого блока, будет тоже упущен», — считает парламентарий.

По его мнению, для Анкары разрешение на вступление Швеции в Североатлантический альянс было вопросом внутренней политики. Турция, судя по всему, получила все желаемое, поэтому и ратифицировала членство Швеции, считает сенатор.

23 января парламент Турции простым большинством одобрил заявку Швеции на вступление в НАТО. Теперь соответствующий указ поступит на подпись президенту Турции Реджепу Эрдогану. Заявку на вступление в НАТО Швеция подала вместе с Финляндией в 2022 году на фоне начала военного конфликта России и Украины.

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      Анастасия Шейкина
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