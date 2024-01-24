Захарова после атаки Киева на Ил-76 заявила о страшном финале «Проекта Украины»

Американский триллер с названием «Проект Украина» завершился страшным и закономерным финалом. Так атаку Киева на самолет Ил-76 с украинскими пленными прокомментировала представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram.

«Классические американские фильмы про наркобаронов заканчивались кадрами с горами кокаина и хаотичной стрельбой, в результате которой в кровавой бойне гибнут свои же», — заявила Захарова.

По ее словам, президент Украины Владимир Зеленский качественно исполняет возложенную на него роль, словно отрабатывая статуэтку «Оскар», подаренную ему голливудским актером Шоном Пенном.

«Какой страшный, но столь закономерный финал у этого американского триллера под названием "Проект "Украина"», — заключила она.

Ранее ситуацию с падением самолета прокомментировали в офисе украинского лидера. «Комментарии появятся чуть позже. Необходимо время для уточнения всех данных», — сказал советник главы офиса Михаил Подоляк.

О падении военного самолета Ил-76 под Белгородом стало известно ранее 24 января. На борту самолета находились 65 пленных бойцов Вооруженных сил Украины, которых перевозили для обмена.