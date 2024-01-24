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16:29, 24 января 2024Забота о себе

Женщин предупредили об угрожающих жизни симптомах рака

Онколог Пикулин: отек и покраснение груди могут указывать на развитие рака

Фото: Tyler Olson / Shutterstock / Fotodom

Уплотнения в груди являются лишь одним из возможных симптомов рака груди, указал онколог Сергей Пикулин. Менее очевидные признаки угрожающего жизни заболевания он перечислил в беседе с NEWS.ru.

Пикулин отметил, что покраснение и отек груди, даже без наличия шишки, указывают на возможное развитие злокачественного новообразования. Кроме того, он предупредил о необходимости срочно обратиться к врачу, если на коже молочной железы образуется ямка или углубление. Он объяснил, что подобные изменения могут происходить, если опухоль расположена глубоко в груди и тянет на себя кожу.

Еще одним возможным признаком рака груди Пикулин назвал появление корки на соске. Для своевременного выявления заболевания онколог посоветовал женщинам проводить самодиагностику ежемесячно. Он уточнил, что проще всего заметить изменения, если поднять руки.

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Ранее онкохирург, химиотерапевт Антон Иванов заявил, что малоподвижный образ жизни и бесконтрольное пребывание на солнце являются главными провокаторами рака. Также, по его словам, приводить к появлению злокачественных опухолей может злоупотребление фастфудом.

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      Екатерина Улитина
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