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14:36, 23 января 2024Забота о себе

Названы провоцирующие развитие рака привычки

Онколог Иванов предупредил, что малоподвижный образ жизни может привести к раку

Фото: Unsplash

Малоподвижный образ жизни и бесконтрольное пребывание на солнце могут спровоцировать развитие рака, предупредил главный врач клиники МАММА, онкохирург, химиотерапевт Антон Иванов. В беседе с «Лентой.ру» врач назвал и другие привычки, вызывающие развитие смертельно опасной болезни.

В частности, онкохирург отметил, что приводить к появлению злокачественных опухолей может злоупотребление фастфудом. Он объяснил, что вредные вещества, попадающие в организм с жареной пищей, при наличии других неблагоприятных условий могут спровоцировать развитие онкологического заболевания. Иванов также призвал свести к минимуму количество фастфуда в рационе.

Также избыток быстрых углеводов и жиров животного происхождения — более 20 процентов от общего объема пищи — имеют губительное воздействие на организм

Антон Ивановонколог, химиотерапевт

Другими вредными привычками, которые могут приводить к возникновению рака, он назвал курение и употребление алкоголя.

Спиртные напитки могут вызвать рак печени, груди, пищевода, гортани, глотки, полости рта, прямой и толстой кишок
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Вредит здоровью и малоподвижный образ жизни, заверил Иванов. Чтобы снизить риск развития рака, нужно заниматься физической активностью хотя бы полчаса в день. Достаточно просто увеличить количество прогулок, кататься на велосипеде или делать зарядку, уточнил врач.

Рискуют столкнуться с диагнозом рак и те, кто не заботится о безопасности в сексуальной жизни, отметил Иванов. Наличие вируса папилломы человека, который передается несколькими путями, в том числе половым, в организме увеличивает риск развития рака шейки матки, горла и легких, перечислил специалист. «Для женщин важны осмотр у гинеколога, периодический скрининг и диагностика», — напомнил онколог.

Кроме того, Иванов обратил внимание на то, что причиной развития рака кожи — меланомы — может стать бесконтрольное пребывание на солнце.

Ранее Антон Иванов рассказал о неожиданном полезном свойстве кофе. Врач заявил, что этот напиток способен облегчать течение болезни у пациентов с раком печени, молочных желез и толстого кишечника.

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      Вера Владзиевская
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