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09:13, 25 января 2024Ценности

61-летняя блогерша станцевала в купальнике на камеру

Кадр: @MARIVIC_SHARP / TikTok

Блогерша зрелого возраста Маривик Шарп из Австралии станцевала в откровенном наряде на камеру. Соответствующая публикация появилась в ее TikTok.

61-летняя юзерша с никнеймом marivic_sharp регулярно публикует видео, в которых демонстрирует тело в ярких образах. В одном из последних роликов инфлюэнсерша примерила раздельный купальник золотого оттенка, состоящий из бюстгальтера без подклада и плавок на завязках. При этом женщина продемонстрировала тело с многочисленными жировыми складками.

Шарп также надела белые босоножки на каблуках, дополнив образ длинным ожерельем в тон плавательному костюму. Вдобавок она завязала волосы в высокий хвост и нанесла на губы яркую помаду.

Ранее 43-летняя Жизель Бюндхен снялась в прозрачном плаще без бюстгальтера. На одном из снимков фотографа Луиса Альберто Родригеса манекенщица предстала босая на поле.

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      Екатерина Ештокина
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