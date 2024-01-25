Иностранный футболист оценил безопасность жизни в России

Чилийский футболист ЦСКА Давила назвал уровень безопасности в России невероятным

Чилийский полузащитник московского ЦСКА Виктор Давила оценил безопасность жизни в России. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Иностранный спортсмен заявил, что переезд в Россию дал ему возможность играть в европейский футбол. «Определенная озабоченность есть. Но мы прекрасно понимаем, что Россия — одна из самых безопасных стран мира, даже несмотря на события на Украине», — посчитал он. Футболист назвал уровень безопасности в России невероятным.

В августе 2023 года Давила перешел в ЦСКА. Он подписал контракт до 2027 года с опцией продления еще на один год.

6 января трехкратный призер чемпионата мира по плаванию Андрей Минаков сравнил Россию со странами Запада по уровню безопасности. Спортсмен назвал Россию более безопасной, чем США.