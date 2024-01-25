Овечкин возглавил рейтинг худших игроков «Вашингтона» по показателю полезности

Российский нападающий Александр Овечкин возглавил рейтинг худших игроков «Вашингтон Кэпиталс» в сезоне-2023/2024 Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по показателю полезности. Статистика доступна на сайте лиги.

В текущем сезоне капитан столичного клуба заработал показатель полезности «-15». Еще один российский форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов имеет показатель «-13» — второй худший результат в команде.

25 января в матче против «Колорадо Эвеланш» (2:6) Овечкин продлил безголевую серию до восьми игр. Всего в текущем сезоне он провел 43 встречи в регулярном чемпионате, в которых забросил восемь шайб и отдал 21 результативную передачу.

38-летний Овечкин продолжает погоню за снайперским рекордом НХЛ, который принадлежит канадцу Уэйну Гретцки. В активе россиянина 830 заброшенных шайб, отставание от лидера составляет 64 гола.